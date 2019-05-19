شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الزمالك يصل ملعب مواجهة نهضة بركان فى ذهاب نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لملعب البلدى ببركان، الذى يحتضن مباراة الذهاب فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية، أمام فريق نهضة بركان المغربى، المقرر إنطلاقها فى الثانية عشر بعد منتصف الليل.

ويستعد لاعبو الزمالك، للنزول إلى أرض الملعب لإجراء عمليات الإحماء، قبل إنطلاق مباراة نهائى الكونفدرالية.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمي: عمر صلاح - خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة - خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وكهربا - خط الهجوم: عمر السعيد.



ابراهيم حسن



الونش

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جروس



حميد احداد



طارق حامد



عمر السعيد



كهربا