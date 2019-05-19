شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يعرض على حسام حسن التجديد بعد تلقيه عرض خارجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض مسئولو سموحة على حسام حسن وجهازه المعاون التجديد لمدة موسم، خاصة بعد تلقيه عرضاً خارجياً مغرياً خلال الساعات الماضية.

ورغم عدم ضمان سموحة البقاء فى بطولة الدوري العام هذا الموسم بشكل رسمي، إلا أن إدارة النادي السكندري ترغب فى الإبقاء على حسام حسن بعد نجاحه فى تحسين أداء الفريق بشكل ملحوظ مؤخراً، رغم البداية الغير موفقة.

من جهته طلب حسام حسن الحصول على مهلة قبل اتخاذ القرار النهائي، وحتى تتضح الرؤية فى ملف بقاء سموحة فى الممتاز على أقل تقدير.