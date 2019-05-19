شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يؤازر شقيقه عبد الله قبل نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي على مؤازرة شقيقه عبدالله جمعه لاعب الزمالك وذلك قبل ساعات من المواجهة المرتقبة بين الفريق الأبيض ونظيره نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية. ونشر صالح جمعة صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام من دعم شريف اكرامي حارس الأعلي لعمر صلاح حارس الزمالك معلقا: كل الدعم لهؤلاء عمر صلاح وعبد الله جمعه. ويواجه نادي الزمالك فريق نهضة بركان المغربي في الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة خلال المباراة التي تجمغ الفريقين بذهاب الدور النهائي لكأس الكونفدرالية الأفريقية. Advertisements يذكر أن الزمالك يدخل اللقاء بالحارس الثالث عمر صلاح نظرا لاستبعاد جنش الحارس الأول بسبب الايقاف بعد تعرضه للطرد في مباراة نصف النهائي أمام النجم الساحلي، وكذلك غياب عماد سليمان الحارس الثاني بسبب الاصابة التي تعرض لها في اليد خلال مباراة الزمالك والداخلية في الدوري .

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