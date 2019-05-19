شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن جاهزية باهر المحمدي لمواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات باهر المحمدي قلب دفاع الإسماعيلي جاهزا للمشاركة مع فريقه أمام الأهلى، بعد عودته للتدريبات الجماعية مؤخرا إثر تماثله للشفاء بشكل كامل. Advertisements ويستعد الفريق لملاقاة الأهلي مساء الأربعاء على ستاد برج العرب ، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ18 من عمر الدورى الممتاز. وأصبحت مشاركة المحمدي بعد إصابته فى عضلات البطن ، فى لقاء الأربعاء واردة بنسبة كبيرة حسب رؤية الجهاز الفني للفريق.

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