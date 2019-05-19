عبد الغنى يقود دفاع الزمالك أمام نهضة بركان.. والسعيد فى الهجوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، على التشكيل الأساسى لمواجهة نهضة بركان المغربى، استعدادا للمباراة التى ستجمع الفريقان فى الثانية عشر من منتصف الليل اليوم الأحد، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية. وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمي: عمر صلاح. خط الدفاع: حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة. Advertisements خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز وأمامهما أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وكهربا. خط الهجوم: عمر السعيد. الاحتياطي : حازم إمام – أيمن حفني – بهاء مجدي – ابراهيم حسن – حميد احداد – محمد ابراهيم – محمود الونش وفضل السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك عدم بدء المباراة بالونش حرصا على سلامته بعد عودته من إصابة فى الأنف كما قرر تواجد أحمد سيد زيزو على حساب إبراهيم حسن لتقوية الجبهة اليمنى على الجانب الدفاعى.

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