تعرف على تشكيل الزمالك أمام نهضة بركان بنهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عن التشكيل الذي سيخوض به مواجهة فريق نهضة بركان في إطار ذهاب نهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

وشهد تشكيل الزمالك ثلاث تغييرات عن مباراة النجم الأخيرة في إياب نصف نهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية من خلال الدفع بعمر صلاح لقيادة عرين الأبيض في ظل غياب الحارس الأساسي للإيقاف بجانب إصابة الحارس البديل عماد السيد في مباراة الداخلية الماضية بالدوري.

وشملت التغييرات أيضًا مشاركة (...) بدلاً من محمود حمدي "الونش" بجانب الاستعانة بخدمات أحمد سيد "زيزو" بدلاً من إبراهيم حسن.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك مباراة نهضة بركان بطريقته المعتادة (4-2-3-1):

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - (....) - حمدي النقاز.

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خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - محمود عبد العزيز.

خط الوسط الهجومي: محمود عبد المنعم "كهربا" - يوسف إبراهيم أوباما - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: عمر السعيد.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من: بهاء مجدي - محمود حمدي "الونش" - حازم إمام - محمد إبراهيم - إبراهيم حسن - أيمن حفني - حميد أحداد.

تم حجب اسم مدافع الزمالك بناءً على قرار من نقابة الصحفيين.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في 26 مايو الجاري على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.

جدير بالذكر أن الزمالك ونهضة بركان تأهلا للدور النهائي على حساب فريقي النجم الساحلي والصفاقسي التونسيين.