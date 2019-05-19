المنتخب لـ"الخليج 365": قائمة أمم إفريقيا ستُعلن خلال ساعات وقد تشهد أسماء جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء علي جوهر

صرح خافيير جوري محلل أداء المنتخب المصري، أن قائمة الفريق التي ستشارك في بطولة أمم إفريقيا 2019 سيتم الإعلان عنها خلال ساعات وقد تشهد أسماء جديدة.

وقال جوري في تصريحات لـ"الخليج 365" اليوم الأحد: ""سنعلن عن قائمة المنتخب في كأس الأمم الإفريقية خلال الساعات القليلة القادمة، ربما تشهد وجود أسماء جديد."

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وتابع: ""الهدف المحدد من هذه القائمة، هو ضم أفضل اللاعبين الموجودين على الساحة الكروية المصرية في الوقت الحالي من أجل التتويج باللقب القاري."

وصرح تيتو جارسيا المدرب العام في المنتخب المصري في وقت سابق بأن قائمة المنتخب سيتم حسمها بعد اجتماع أخير للجهاز بالكامل.

ويلعب المنتخب المصري في المجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا التي تستضيفها البلاد في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.