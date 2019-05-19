جروس يمنح لاعبي الزمالك رسالته الأخيرة قبل ذهاب نهائي الكونفدرالية

تحدث السويسري جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع لاعبي الفريق الأبيض خلال تواجدهم في المغرب استعدادا لمواجهة نهضة بركان وأكد جروس للاعبي الزمالك على أهمية الفترة الحالية للقلعة البيضاء وصعوبة مباراة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية اليوم الأحد بالمغرب وشدد المدير الفني على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم وقبل مباراة العودة وأكد على ضرورة استغلال كافة الفرصة من أجل التسجيل والتركيز في إنهاء الهجمات على مرمي المنافس اليوم وطالب جروس من اللاعبين ضرورة استغلال جميع الفرص التي ستتاح لهم

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