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3 إغراءات للاعبي الزمالك من أجل الفوز على نهضة بركان في المغرب

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Ahmed Khaled 0 تبليغ

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وضع مسئولو نادي الزمالك عدة عوامل تحفيزة للاعبي الفريق لتجاوز عقبة نهضة بركان المغربي والفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية الافريقية اليوم الأحد بالمغرب

حيث تم الحديث مع اللاعبين قبل السفر بأنه سيتم صرف مكافأة مالية قد تصل إلى نصف مليون جنيه في حالة الفوز باللقب بخلاف المكافآت المنصوص عليها في اللاىحة

في الوقت الذي تم اغراؤهم برفع الغرامات التي تم توقيعها على اي لاعب منذ بداية الموسم

كما تحدث أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة مع اللاعبين بأن اي لاعب سيحرز هدف او اكثر خلال مباراتي الدور النهائى سيكون له مكافأة مالية أخرى وضخمة

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