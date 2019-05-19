نقل مدافع برشلونة للمستشفى

نقل مدافع برشلونة الإسباني، البرتغالي نيلسون سيميدو، اليوم الأحد، إلى المستشفى بعد تعرضه لكدمة في رأسه أثناء مواجهة إيبار التي انتهت بتعادل الفريقين بنتيجة 2-2.

وكان اللاعب، الذي بدأ المباراة منذ بدايتها، قد تم استبداله بين الشوطين دون معرفة أنه يعاني من أي مشكلة.

ورغم ذلك أعلن النادي عن إصابته بعد نهاية المباراة ولهذا نقل إلى المستشفى لـ”يخضع لفحوصات إضافية”.