هذا ما قاله زيدان بعد الخسارة القاسية أمام بيتيس

أكد المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، اليوم الأحد، بعد انتهاء الموسم بخسارته من ريال بيتيس بهدفين نظيفين أن كرة القدم “ترتبط دوماً بالحافز”، مشيراً إلى أن الأمر كان صعباً حتى النهاية.

وقال المدرب في المؤتمر الصحافي: “كانت لدينا رغبة لكن لم نتمكن من تنفيذها وهذا هو ما ظهر في الملعب، لا أتكلم على الصعيد البدني لأننا تدربنا طيلة الأسبوع، بل على الصعيد الذهني المعقد، كرة القدم تتعلق بالحافز”.

وأضاف زيدان: “أفضل ما حدث أن الموسم انتهى وسنفكر في العام المقبل لأن الأمور ستتغير بالتأكيد، فبعد كل شر يأتي كل خير”.

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وتابع المدير الفني: “ما من شيء سيغير ما فعله لاعبو هذا الفريق في السنوات الخمس الماضية، كان موسماً سيئاً ويجب علينا أن نقبله”.

وأردف زيدان: “ليست لدينا أي أعذار ونأسف على ما حدث في مباريات كثيرة، نحن مسؤولون على الأقل عن تقديم أفضل ما لدينا، لكن الأمور كانت معقدة منذ بداية الموسم لنهايته”.

وتابع المدرب: “نحن نعرف ما الذي حدث هذا العام وعلينا قبول المسألة حينما تسير الأمور بشكل سيء، أنا مسؤول، لعب الفريق تحت قيادتي 5 مباريات وفزنا بخمس منها، المشكلة أنه إذا لم يكن هناك شيء تلعب عليه، فهذا هو ما يحدث دوماً”.