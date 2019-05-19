عقد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع طارق حامد لاعب وسط الفريق على هامش معسكر مباراة نهضة بركان ويستعد الزمالك لمواجهة فريق نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية الافريقية اليوم الأحد بالمغرب وطلب جروس من طارق حامد اللعب بهدوء وعدم الاعتراض على الزامبى جانى سيكازوى حكم المباراة خشية من تلقيه أى بطاقة صفراء أو حمراء قد تؤثر على مشاركته فى لقاء العودة الأحد المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية

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كانت هذه تفاصيل خبر رسالة خاصة من جروس لطارق حامد قبل مواجهة نهضة بركان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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