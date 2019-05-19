شاهد.. بارزالي يودع جمهور يوفنتوس عقب اعتزاله كرة القدم

ودع أندريا بارزالي مدافع يوفنتوس الإيطالي جمهور فريقه في المباراة الأخيرة له قبل اعتزاله كرة القدم نهائيًا.
وكان المدافع الإيطالي المخضرم أعلن في وقت سابق اعتزاله كرةالقدم في شهر يونيو المقبل، مرجعًا قراره بسبب الإصابات التي لاحقته في الفترة الأخيرة.
وشارك بارزالي مدافع يوفنتوس في مباراته
المدافع الإيطالي البالغ من العمر 38 عامًا يلعب في صفوف يوفنتوس منذ موسم 2011 حينما انتقل من نادي فولفسبورغ الألماني.
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