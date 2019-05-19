ورشة عمل لتدريب الحكام على "الفار"

تبدأ لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، بإشراف عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد، ورش العمل للحكام للتدريب على استخدام تقنية " الفار"، ورش العمل للحكام للتدريب على استخدام تقنية " الفار"،وذلك بالقاء المحاضرات النظرية أولا اعتبارا من الإثنين ٢٧ مايو الجاري بَمقر الاتحاد بالجزيرة. صرح بذلك عزب حجاج مدير إدارة الحكام.

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