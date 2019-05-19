مبابي يفوز بجائزة أفضل موهبة في الدوري الفرنسي

توج اللاعب الفرنسي كليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان بجائزة افضل موهبة في الدوري الفرنسي والتي تمنحها الرابطة الفرنسية. وجاء ذلك بعد منافسة قويه مع كل من آنخيل دي ماريا ونيمار دا سيلفا، إضافة إلى حاتم بن عرفة لاعب رين، والإيفواري نيكولا بيبي مهاجم من آنخيل دي ماريا ونيمار دا سيلفا، إضافة إلى حاتم بن عرفة لاعب رين، والإيفواري نيكولا بيبي مهاجمليل. وياتي فوز مبابي بالجائزة بعد تالق هذا الموسم وتحقيق لقب هداف الدوري الفرنسي هذا الموسم برصيد 32 هدف وبذلك يحصل مبابي علي الجائزة للمرة الثالثة علي التوالي وكان توج بيها الموسم في موسم 2018و2017

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