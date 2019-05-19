الكاراتيه يفوز ببرونزية بطولة سيرياس الدولية

حققت لاعبات منتخب الكاراتيه للكاتا الميدالية البرونزية ببطولة سيرياس الدولية، حيث يضم المنتخب كل من شهد صديق و أسماء محمود و أية هشام. صديق و أسماء محمود و أية هشام. وتوج اللاعب عبد الله ممدوح بالميدالية البرونزية أيضا بوزن 75 كجم بعد أن حقق عبد الله هشام البرونزية الأولى،وحصلت البعثة فى البطولة على 3 برونزيات.

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