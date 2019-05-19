حارس ليل يفوز بجائزة أفضل حارس في فرنسا

توج الحارس الفرنسي ميك مايجنان حارس مرمى فريق ليل بجائزة افضل حارس في الدوري الفرنسي هذا الموسم والتي تمنحها الرابطة الفرنسية. الفرنسي هذا الموسم والتي تمنحها الرابطة الفرنسية. وجاء ذلك بعد منافسة قويه مع كل من ألفونس أريولا (بي إس جي)، بنجامين ليكومت (مونبيليه)، إدوارد ميندي (ريمس)، أنطوني لوبيز (أولمبيك ليون)،

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