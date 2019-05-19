أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل الفريق لخوض، مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، أمام نهضة بركان المغربي، والتي ستنطلق في الثانية عشر بتوقيت القاهرة، على الملعب البلدي.
وضم تشكيل الزمالك لمواجهة بطل المغرب
فى حراسة المرمي : عمر صلاح
فى خط الدفاع : عبد الله جمعه - محمود علاء - محمد عبد الغني -حمدي النقاز
في خط الوسط : طارق حامد
فى خط الهجوم : عمر السعيد
الاحتياطي : حازم امام - ايمن حفني - بهاء مجدي - ابراهيم حسن - حميد احداد - محمد ابراهيم - محمود الونش
كانت هذه تفاصيل خبر عمر السعيد يقود هجوم الزمالك أمام نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.