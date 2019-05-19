كريم بنزيما يفوز بجائزة أفضل لاعب فرنسي

توج النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الاسباني بجائزة افضل لاعب فرنسي محترف خارج فرنسا. محترف خارج فرنسا. وذلك بسب أداء مبهراً رفقة ريال مدريد الاسباني هذا الموسم علي الرغم من الصورة السيئة التي قدمها النادي الملكي في الموسم الجديد.

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