حصل النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، على جائزة أفصل لاعب في الدوري الإيطالي لهذا الموسم. وتسلم رونالدو الجائزة قبل إنطلاق مباراة فريقه أمام اتالانتا والتي تقام على ملعب اليانز تورينو، وذلك ضمن الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي. اليانز تورينو، وذلك ضمن الجولة قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي. النجم البرتغالي حصد جائزة أفضل لاعب في إيطاليا وذلك في اول موسم له مع يوفنتوس حيث استطاع أن يتصدر هدافي الدوري برصيد 21 هدفًا. الجدير بالذكر أن يوفنتوس توج بلقب الدوري الإيطالي لهذا الموسم وفي جعبته 86 نقطة، بينما يدخل اتالانتا المباراة ورصيده 68 نقطة يحتل بهم المركز الثالث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كرستيانو رونالدو يحصل على جائزة أفضل لاعب في إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.