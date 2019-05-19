المنيا يستبعد 4 لاعبين قبل الاعداد للموسم الجديد

بدأ الجهاز الفني الكروي الجديد لفريق المنيا الاستعداد للموسم للموسم الجديد بقيادة سمير كمونه بعد تولية المسئولية لخوض منافسات دوري القسم الثاني. المسئولية لخوض منافسات دوري القسم الثاني. وتم توجيه الشكر للرباعي محمود شعلان قلب الدفاع، وأحمد منصور وسعد البوصيلي رأس الحربة وعمرو زينهم الظهير الأيسر، وتم إرسال خطابات رسمية لهم لإخطارهم بالرحيل عن الفريق.

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