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سيراميكا يواجه الداخلية وديا استعدادا للموسم الجديد

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يلتقي فريق سيراميكا كليوباترا مع الداخلية في مباراة ودية في العاشرة مساء الخميس المقبل على ملعب الشرطة بالعباسية.

يأتي اللقاء لسيرميكا في اطار  برنامج الفترة الانتقالية للفريق بحضور كل اللاعبين المقيدين في قائمة الموسم الماضي

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و المعارين في مختلف الأندية قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد. 
كما يأتي اللقاء في اطار استعداد الداخلية للقء المصري بالجولة الأخيرة للدوري.
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