ريال مدريد يُنهي موسمه السيئ بهزيمة أمام ريال بيتيس

خسر ريال مدريد، بنتيجة (0-2) أمام ريال بيتيس، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من منافسات الليجا، في معقله "سانتياجو برنابيو".



وسجل لبيتيس، لورينزو مورن في الدقيقة 61، وخيسي رودريجيز في الدقيقة 75.



وتُعد هذه الهزيمة هي الـ 12 لريال مدريد في البطولة، ليتجمد رصيده عند 68 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع ريال بيتيس رصيده إلى 50 نقطة في المركز العاشر، بجدول الترتيب.



واعتمد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد على طريقة (4-3-3) بوجود كيلور نافاس في حراسة المرمى، أمامه الرباعي كارفاخال، فاران، ناتشو، ومارسيلو، وفي الوسط يورينتي، مودريتش، وفالفيردي، وثلاثي هجومي إبراهيم دياز، فينيسيوس جونيور، وكريم بنزيما.



بينما لعب ريال بيتيس، بطريقة (3-1-4-2)، بوجود باو لوبيز في حراسة المرمى، أمامه الثلاثي بارترا، فضال، ماندي، وفي الوسط كارفاليو، فيربو، جواردادو، كابتوم، وجوريرو، وثنائي هجومي لو سيلسو ومورون.



أول تهديد في المباراة كان من الضيوف، حيث حصل جواردادو على ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء، وأرسلها عرضية إلى زميله لو سيلسو الذي سدد بالرأس، لكن الحارس كيلور نافاس أمسك بالكرة بسهولة في الدقيقة 17.



وعلى الجانب الآخر، حاول مارسيلو الظهير الأيسر لريال مدريد، تهديد مرمى ريال بيتيس، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت أعلى المرمى، في الدقيقة 23.



وبعد الضغط المستمر من ريال بيتيس في أول نصف ساعة من المباراة، نجح ريال مدريد في السيطرة على الكرة، وإجبار لاعبي الضيوف على الدفاع في ملعبهم.



وكاد كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 33، حيث استقبل كرة في منطقة الجزاء بخطأ فادح من دفاع ريال بيتيس لكن تسديدته اصطدمت بالقائم.



وتألق نافاس، بالتصدي لتسديدة خطيرة من لو سيلسو لاعب ريال بيتيس، الذي استغل تقدم الكوستاريكي عن مرماه، حيث حولها إلى ركنية في الدقيقة 34.



وفي الشوط الثاني، تألق باو لوبيز حارس مرمى ريال بيتيس، في التصدي لمحاولة من فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، والذي نجح في مراوغة الدفاع بمجهود فردي في الدقيقة 56.







وعلى عكس سير المباراة، نجح لورينزو مورن في تسجيل الهدف الأول لريال بيتيس في الدقيقة 61، حيث استقبل كرة عرضية من الجانب الأيسر من زميله جواردادو، أسكنها على يسار الحارس كيلور نافاس.



ودفع زيدان بماركو أسينسيو بدلا من إبراهيم دياز، ثم إيسكو بدلا من فالفيردي، وأخيرًا فاسكيز بدلا من بنزيما.



وكاد لو سيلسو مهاجم ريال بيتيس أن يُسجل الهدف الثاني، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لكن نافاس تصدى لها ببراعة وحولها إلى ركنية في الدقيقة 67.



ونجح البديل خيسي رودريجيز لاعب ريال بيتيس في تسجيل الهدف الثاني، في الدقيقة 75، بسيناريو مشابه للهدف الأول، حيث توغل فيربو على الجبهة اليسرى، وأرسل عرضية أمام خيسي الذي سدد في الشباك.



وفشل لاعبو الميرنجي في تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليُنهي الملكي موسمه الكارثي بهزيمة جديدة.



المصدر: موقع كورة