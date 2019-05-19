برشلونة يختتم مشواره في الليجا بالتعادل مع إيبار

اختتم برشلونة بطل الدوري الإسباني هذا الموسم مشواره في المسابقة بتعادل خارج ملعبه أمام إيبار بنتيجة (2-2)، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 38 من المسابقة.



تقدم أصحاب الأرض بهدف مارك كوكورييا بالدقيقة 20 ثم رد ليونيل ميسي بثنائية بالدقيقتين (31 و32)، وعادل بابلو دي بلاسيس الكفة بهدف ثان لإيبار بالدقيقة (45).



ورفع برشلونة رصيده إلى 87 نقطة في الصدارة، بينما يقبع إيبار في المركز الـ12 برصيد 47 نقطة.



لعب الفريقان بخطة واحدة 4-4-2 إلا أن الأفضلية والخطورة كانت لإيبار الذي هدد مرمى ياسبر سيليسن حارس برشلونة بأكثر من محاولة لرأسي الحربة تشارليز وسيرجي إينريش.



أما الفريق الكتالوني، فافتقد الحماس اللازم، وغاب التفاهم بين الثنائي الهجومي ميسي ومالكوم مع رباعي الوسط راكيتيتش وبوسكيتس وفيدال وسيرجي روبيرتو.



واكتفى بتهديد المرمى بركلة حرة لميسي بجوار القائم الأيسر ثم تسديدة أخرى طائشة لبوسكيتس الذي حاول استغلال خروج حارس إيبار، ماركو ديمتروفيتش.



واستغل إيبار حالة التراخي التي بدا عليها فريق البارسا، وهز شباكه بهدف سجله كوكورييا بعد تمريرة من المزعج سيرجي إينريش.



انتفض لاعبو برشلونة بعدما استشعروا الحرج، ونجح ميسي في تسجيل هدفين خلال أقل من دقيقتين، حيث اخترق دفاع إيبار بتمريرة ساحرة من فيدال، ليراوغ الحارس ويسدد في الشباك.



بعدها فكك راكيتيتش دفاع إيبار بتمريرة طولية لينفرد ميسي ويضع الكرة ببراعة في الشباك.



ولم يحافظ الفريق الكتالوني على تفوقه، بل ترك الفرصة لمنافسه للعودة مجددًا إلى أجواء اللقاء، حيث أخطأ ياسبر سيليسن في الخروج لإبعاد الكرة برأسه ليقابلها دي بلاسيس بتسديدة مباشرة في المرمى الخالي، مسجلًا التعادل في وقت مثالي.



مع بداية الشوط الثاني، دفع إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة بتبديله الأول حيث شارك موسى واجو مكان نيلسون سيميدو الذي لم يقدم أي بصمة، وغادر متأثرًا بآلام الإصابة.



وواصل إيبار تهديده للمرمى بمحاولتين لسيرجي إينريش تصدى لهما ياسبر سيليسن بثبات، قبل أن يتم استبداله بعد مرور 66 دقيقة بنزول كيكي بدلًا منه، بينما شارك كارليس ألينيا مكان بوسكيتس في صفوف البارسا.



ولم يشكل برشلونة خطورة ملموسة على مرمى منافسه باستثناء فرصة أضاعها مالكوم برعونة، بعدها غادر الملعب، ليشارك مكانه اللاعب الصاعد كارليس بيريز.



وتبادل الفريقان إضاعة الفرص السهلة، حيث أطاح كوكورييا بالكرة فوق العارضة، وتكرر السيناريو مع ميسي بعد تمريرة من أرتورو فيدال ثم الشاب كارليس بيريز.



بينما كاد أن يخطف أوريلانا هدف الفوز لأصحاب الأرض، بتسديدة مرت بجوار القائم الأيمن، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي.



المصدر: موقع كورة