رياضة | أتليتكو مدريد يخطط للتعاقد مع نجم السيتي لخلافة "جريزمان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتليتكو مدريد يخطط للتعاقد مع نجم السيتي لخلافة "جريزمان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يرغب فريق أتليتكو مدريد في التعاقد مع اللاعب البرازيلي جابريل جيسوس لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ذا الصن، إن أتليتكو مدريد وضع جابرييل جيسوس هو اللاعب الاول ليكون بديلًا للفرنسي لجريزمان.
ويفكر مانشستر سيتي في أن يضع جيسوس كجزء من صفقة رودي لاعب خط وسط أتليتكو مدريد، إذا قرروا ضم اللاعب بشكل رسمي.
يذكر أن انطوان جريزمان مهاجم أتليتكو مدريد قرر الرحيل عن صفوف الفريق الإسباني في الصيف القادم.