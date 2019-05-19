رياضة | أتليتكو مدريد يخطط للتعاقد مع نجم السيتي لخلافة "جريزمان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أتليتكو مدريد يخطط للتعاقد مع نجم السيتي لخلافة "جريزمان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب فريق أتليتكو مدريد في التعاقد مع اللاعب البرازيلي جابريل جيسوس لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ذا الصن، إن ‏أتليتكو مدريد وضع جابرييل جيسوس هو اللاعب الاول ليكون بديلًا للفرنسي لجريزمان.