رياضة | تعليق ناري من الأهلي على إمكانية تأجيل مباراة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من الأهلي على إمكانية تأجيل مباراة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه لا يرى مبررًا لتأجيل مباراة القمة التي ستجمع فريقه مع الزمالك، لبعد منافسات كأس أمم أفريقيا 2019.

وذكرت بعض التقارير عن وجود اتجاه لدي اتحاد الكرة المصري بتأجيل مباراة الأهلي والمقاولون ببطولة الدوري المصري المقرر لها 28 مايو الجاري حتى بعد نهاية كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها بمصر الشهر المقبل، ومن بعدها مواجهة الزمالك.

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وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"وكالة الأنباء الألمانية" (د.ب.أ): "إن هذا الأمر غير صحيح ولم يصله أي شيء رسمي من قبل اتحاد الكرة المصري يفيد بتأجيل تلك المباراة.

وأضاف: "لماذا يتم التأجيل من الأساس واتحاد الكرة أعلن مسبقاً عن جدول المباريات بل وأن كل مباريات المرحلة الأخيرة للدوري المصري ستلعب في بداية يونيو القادم ولا أدري سبب الحديث عن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك أصلا".

يذكر أن الأهلي، الساعي لاستعادة للاحتفاظ باللقب للموسم الرابع على التوالي، ولتعزيز رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجا بالبطولة برصيد 40 لقبا حتى الآن، يتربع على صدارة المسابقة برصيد 73 نقطة من 31 مباراة، متفوقا بفارق سبع نقاط على أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي الزمالك، الذي خاض 29 مباراة.