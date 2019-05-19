رياضة | رسميًا.. التعاون يعلن رحيل بيدرو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. التعاون يعلن رحيل بيدرو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة نادي التعاون السعودي، مساء اليوم، عن رحيل مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

ونشر النادي عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورة للمدرب، معلقًا عليها : "شكرًا بيدرو إيمانويل".

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