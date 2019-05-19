رياضة | رسميًا.. التعاون يعلن رحيل بيدرو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. التعاون يعلن رحيل بيدرو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن مجلس إدارة نادي التعاون السعودي، مساء اليوم، عن رحيل مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.
ونشر النادي عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورة للمدرب، معلقًا عليها : "شكرًا بيدرو إيمانويل".
وحقق المدرب البرتغالي مفاجأة بالدوري السعودي بعدما نجح في تحقيق أفضل مركز للفريق بالبطولة، بعدما احتل المركز الثالث، وضمان مقعده في بطولة دوري أبطال آسيا للموسم القادم.
وتمكن بيدرو من قيادة فريقه التعاون لحصد أول لقب في تاريخ النادي، بعدما توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد إقصاء الهلال من الدور نصف النهائي، والفوز على الاتحاد في النهائي بهدفين مقابل هدف.
وبذلك يقترب بيدرو من التعاقد مع العين الإماراتي، بعدما قدم الأخير عرضًا مغريًا للمدرب، قدر بقيمة ٦ ملايين دولار.