رياضة | الخطيب يدعم لاعبي الأهلي ويجتمع مع لاسارتي قبل لقاء الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطيب يدعم لاعبي الأهلي ويجتمع مع لاسارتي قبل لقاء الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتواجد بيبو في مران الفريق الأحمر لدعم ومؤازرة الجهاز الفني واللاعبين قبل المباراة الهامة المقبلة أمام الإسماعيلي.

وقام الخطيب بعقد جلسة قصيرة لمدة ١٠ دقائق مع مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق حرص خلالها على الاطمئنان على أحوال الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.