رياضة | عاجل - جروس يعلن تشكيل الزمالك.. ومفاجأت مدوية أمام نهضة بركان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - جروس يعلن تشكيل الزمالك.. ومفاجأت مدوية أمام نهضة بركان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل الفريق لخوض ، مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية ، أمام نهضة بركان المغربي ، والتي ستنطلق في الثانية عشر بتوقيت القاهرة ، على الملعب البلدي .

وضم تشكيل الزمالك لمواجهة بطل المغرب:

فى حراسة المرمي : عمر صلاح

فى خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني -حمدي النقاز

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في خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز – محمود عبد المنعم كهربا - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو

فى خط الهجوم : عمر السعيد

الاحتياطي : حازم إمام - أيمن حفني - بهاء مجدي - إبراهيم حسن - حميد احداد - محمد إبراهيم - محمود الونش

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