رياضة | عاجل - جروس يعلن تشكيل الزمالك.. ومفاجأت مدوية أمام نهضة بركان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - جروس يعلن تشكيل الزمالك.. ومفاجأت مدوية أمام نهضة بركان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل الفريق لخوض ، مباراة ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية ، أمام نهضة بركان المغربي ، والتي ستنطلق في الثانية عشر بتوقيت القاهرة ، على الملعب البلدي .
وضم تشكيل الزمالك لمواجهة بطل المغرب:
فى حراسة المرمي : عمر صلاح
فى خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني -حمدي النقاز
في خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز – محمود عبد المنعم كهربا - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو
فى خط الهجوم : عمر السعيد
الاحتياطي : حازم إمام - أيمن حفني - بهاء مجدي - إبراهيم حسن - حميد احداد - محمد إبراهيم - محمود الونش
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