رياضة | عامر عامر يدعم "عمر صلاح" قبل موقعة نهائي الكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عامر عامر يدعم "عمر صلاح" قبل موقعة نهائي الكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص عامر عامر حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي ومنتخب مصر، على دعم عمر صلاح حارس الزمالك الشاب، قبل مواجهة الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ونشر عامر صورة لعمر صلاح عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك" وعلق قائلا:" حظا موفقا اليوم".

ووجد عمر صلاح نفسه في اختبار صعب بنهائي الكونفدرالية، بعد إيقاف جنش الحارس الأساسي لميت عقبة، وإصابة عماد السيد الحارس الثاني.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية في الثانية عشر منتصف الليل اليوم.