رياضة | الجبلاية تشكل وفد رباعي لاجتماعات الكونجرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تشكل وفد رباعي لاجتماعات الكونجرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، على تشكيل وفد يضم أربعة أعضاء من أجل حضور اجتماعات الاتحاد الدولي "فيفا".

وجاء على رأس الوفد هاني أبوريدة رئيس الاتحاد ونائبه أحمد شوبير، بالإضافة إلى مجدى عبد الغنى وأحمد مجاهد أعضاء مجلس الإدارة.

ومن المقرر أن يتوجه الوفد المصرى إلى باريس في الثالث من يونيو لحضور اجتماعات الفيفا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس الجبلاية، اليوم، من أجل وضع خطة تنظيم بطولة الأمم الإفريقية، ومعايير الموسم الجديد.