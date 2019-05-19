رياضة | الشباب يفسخ تعاقده مع سوموديكا بالتراضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشباب يفسخ تعاقده مع سوموديكا بالتراضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن مجلس إدارة نادي الشباب السعودي، مساء اليوم، عن فسخ تعاقده مع الروماني ماريوس سوموديكا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالتراضي بينهما.
ونشر النادي عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورة للمدرب، معلقًا عليها أن إدارة النادي اتفقت مع سوموديكا على إنهاء التعاقد بينهم بالتراضي.
وقدمت إدارة النادي الشكر لسوموديكا على الفترة التي قضاها بالفريق، متمنيةً له التوفيق في مسيرته القادمة.
والجدير بالذكر أن الشباب فشل في حجز مقعده في دوري أبطال آسيا للموسم القادم، بعدما احتل المركز الخامس بالدوري، بعد تلقيه الخسارة في الجولة الأخيرة أمام الهلال.