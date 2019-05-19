رياضة | الشباب يفسخ تعاقده مع سوموديكا بالتراضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشباب يفسخ تعاقده مع سوموديكا بالتراضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس إدارة نادي الشباب السعودي، مساء اليوم، عن فسخ تعاقده مع الروماني ماريوس سوموديكا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالتراضي بينهما.

ونشر النادي عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورة للمدرب، معلقًا عليها أن إدارة النادي اتفقت مع سوموديكا على إنهاء التعاقد بينهم بالتراضي.