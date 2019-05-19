رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإسباني موسم 2018/2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإسباني موسم 2018/2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق برشلونة مع فريق إيبار بنتيجة هدفين مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

ونجح الأرجنتيني ليونيل ميسي في تسجيل هدفين برشلونة خلال المباراة، وأنهى صدارة ترتيب هدافي الليجا برصيد 36 هدفا بعد إنتهاء البطولة.

ويأتي ترتيب هدافي الليجا الإسبانية هذا الموسم :-

1- ليونيل ميسي 36 هدف.

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2- كريم بنزيما 21 هدف.

3- لويس سواريز 21 هدف.

4- ياجو اسباس 20 هدف.

5- كريستيان ستواني 19 هدف.

ويتصدر ليونيل ميسي ترتيب هدافي الدوريات الأوروبية، وبفارق 4 اهداف عن كيلين مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ويقترب من حسم لقب الحذاء الذهبي هذا الموسم.