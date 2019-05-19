رياضة | ترتيب الدوري الإسباني النهائي لموسم 2018/2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني النهائي لموسم 2018/2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نجح فريق برشلونة في تحقيق لقب بطولة الدوري الإسباني لموسم 2018/2019، وذلك بعدما تفوق على منافسيه في حصد البطولة، وانهى الليجا برصيد 87 نقطة في صدارة الترتيب، وبفارق 11 نقطة عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني.
وتعادل البارسا مع فريق إيبار اليوم بنتيجة هدفين مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من عمر الليجا.
ويأتي ترتيب الدوري الإسباني النهائي كالتالي :-
1- برشلونة 87 نقطة.
2- أتليتكو مدريد 76 نقطة.
3- ريال مدريد 68 نقطة.
4- فالنسيا 61 نقطة.
5- خيتافي 59 نقطة.
6- إشبيلية 59 نقطة.
7- إسبانيول 53 نقطة.
8- أتليتك بلباو 53 نقطة.
9- ريال سوسيداد 50 نقطة.
10- ريال بيتيس 50 نقطة.
11- الافيس 50 نقطة.
12- إيبار 47 نقطة.
13- ليجانيس 45 نقطة.
14- فياريال 44 نقطة.
15- ليفانتي 44 نقطة.
16- سيلتا فيجو 41 نقطة.
17- بلد الوليد 41 نقطة.
18- جيرونا 37 نقطة.
19- هويسكا 33 نقطة.
20- رايو فاليكانو 32 نقطة.
وهبط ثلاثي المؤخرة ( جيرونا - هويسكا - رايو فاليكانو) إلى الدوري الإسباني للدرجة الثانية بشكل رسمي.