رياضة | ترتيب الدوري الإسباني النهائي لموسم 2018/2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري الإسباني النهائي لموسم 2018/2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق برشلونة في تحقيق لقب بطولة الدوري الإسباني لموسم 2018/2019، وذلك بعدما تفوق على منافسيه في حصد البطولة، وانهى الليجا برصيد 87 نقطة في صدارة الترتيب، وبفارق 11 نقطة عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني.

وتعادل البارسا مع فريق إيبار اليوم بنتيجة هدفين مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من عمر الليجا.

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