رياضة | لاسارتي يكشف خبايا الإسماعيلي للاعبي الأهلي في 10 دقائق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يكشف خبايا الإسماعيلي للاعبي الأهلي في 10 دقائق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الأحد على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

واستمرت المحاضرة التي عقدها لاسارتي مع اللاعبين 10 دقائق قام خلالها بشرح نقاط القوة والضعف في فريق الإسماعيلي قبل مواجهته.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإسماعيلي مساء يوم الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.