رياضة | الأهلي يجهز حسام عاشور لموقعة الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يجهز حسام عاشور لموقعة الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يُجهز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حسام عاشور لاعب الفريق الأحمر للدفع به في التشكيل الأساسي بالمباراة المقبلة أمام الإسماعيلي، بعد تأكد غياب زميله حمدي فتحي للإيقاف.

ويغيب حمدي فتحي عن مباراة الإسماعيلي المقبلة بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة الأهلي الأخيرة أمام إنبي والتي فاز فيها المارد الأحمر بهدف نظيف.

ويواجه الأهلي نظيره الإسماعيلي مساء الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.