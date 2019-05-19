رياضة | مركز شباب ناصر ملوي يستقر على الجهاز الفني الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مركز شباب ناصر ملوي يستقر على الجهاز الفني الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة مركز شباب ناصر ملوي برئاسه أحمد الصواف علي تشكيل الجهاز الفني الجديد والذي سيقود الفريق في الموسم الكروي الجديد.

وصرح أحمد الصواف رئيس مجلس إدارة مركز شباب ناصر ملوي بأن الجهاز الفني للفريق يضم كل من محمود فرغل مدير فني، ومحمد يحيي مدرب عام ، وطارق بوكس مدرب ، ك. بدوي عيسى مدرب حراس مرمي.

الجدير بالذكر أن فريق مركز شباب ناصر ملوي كان هبط الموسم الماضي من دوري القسم الثاني للقسم الثالث مع كل من الوليديه وتحرير أسوان والنصر للتعدين