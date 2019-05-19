رياضة | ميلان ينعش فرصه الأوروبية بفوز مهم على فروسينوني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميلان ينعش فرصه الأوروبية بفوز مهم على فروسينوني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبقى فريق ميلان على حظوظه في التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما حقق انتصارًا ثمينًا 2-0، على ضيفه فروسينوني اليوم الأحد في المرحلة 37 (قبل الأخيرة) من الدوري الإيطالي.

وأسفرت باقي المباريات التي جرت اليوم في المرحلة ذاتها عن فوز إمبولي على ضيفه تورينو 4-1، وبارما على ضيفه فيورنتينا 1-0، فيما تعادل كييفو مع ضيفه سامبدوريا دون أهداف.

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وارتفع رصيد ميلان، الذي حقق فوزه الثالث على التوالي في البطولة، إلى 65 نقطة، ليرتقي للمركز الرابع مؤقتًا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما توقف رصيد فروسينوني، الذي تأكد هبوطه لدوري الدرجة الثانية في وقت سابق، عند 24 نقطة في المركز الـ 19 (قبل الأخير).

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل 0-0.

وفي الشوط الثاني، أحرز كريستوف بيونتيك الهدف الأول لميلان في الدقيقة 57، فيما تكفل سوسو بتسجيل الهدف الثاني للفريق اللومباردي في الدقيقة 66. ويسعى ميلان للتواجد ضمن المراكز الـ 4 الأولى في ترتيب الدوري الإيطالي، المؤهلة لمسابقة دوري الأبطال التي توج بها الفريق في 7 مناسبات.