اونلاين | رابط Yalla كورة لايف| مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر confedration cup كورة ستار الأسطورة (بثًا مباشرًا)

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فى سهرة رمضانية ممتعة يبحث فيها الفارس الأبيض عن الخروج بنتيجة إيجابية أمام الفريق المغربى لتأمين موقعة العودة المقرر إقامتها يوم 26 مايو الجارى على ملعب برج العرب.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان وتعليمات جروس للاعبين

قبل موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان، وجه السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض العديد من النصائح للاعبين منها ضرورة التركيز واستغلال أنصاف الفرص أمام مرمى الخصم وضرورة الخروج بنتيجة إيحابية كما حذر اللخواجة اللاعبين من الانسياق وراء عمليات الاستفزاز التى سيقوم بها لاعبو نهضة بركان المغربى، خلال المباراة التي ستجمعهما غدًا الأحد، على ملعب الأخير، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وشدد الجهاز الفنى للزمالك، على اللاعبين، بضرورة إلتزام الهدوء والابتعاد عن الإحتكاك مع المنافس ، وعدم فتح الباب أمام حكم اللقاء للتدخل بالكروت الصفراء أو الحمراء، والتى قد تضر الفريق فى لقاء العودة على برج العرب، يوم 26 من الشهر الجارى.

ومن اللاعبين المهددين بالإيقاف في حال حصولهم على بطاقة صفراء، أمام نهضة بركان هم كل من : محمود علاء، وحمدي النقاز، طارق حامد، ويوسف أوباما، إبراهيم حسن، وعمر السعيد، وأخيرا محمود عبد المنعم كهربا.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان وجروس يدرس عيوب بطل المغرب

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موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان، حيث عكف جروس على دارسة نقاط القوة والضعف ةعيوب الفريق المغربى وذلك من خلال التواصل مع لاعب الفريق الأبيض المغربى حميد أحداد .

وأخبر أحداد جروس كل مميزات وعيوب معظم لاعبى الفريق المغربى، حتى يتمكن المدير الفنى من كشف جميع ثغرات نهضة بركان والعمل علي استغلالها، بالإضافة إلى نقاط القوة والعمل على إيقاف خطورتها.

موعد مبارا ة الزمالك ونهضة بركان وعمر صلاح يحرس العرين الأبيض

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان، حيث شاءت الأقدار أن يحرس عمر صلاح العرين الأبيض أمام الفريق المغربى بسبب إصابة عماد السيد وإيقاف محمود عبد الرحيم جنش.