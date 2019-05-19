اونلاين | تابع مباراة الزمالك الآن Free يلا كورة رابط الزمالك zamalekwy كورة لايف ماتش الزمالك بدون تقطيع يوتيوب يلا كورة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تابع مباراة الزمالك الآن Free يلا كورة رابط الزمالك zamalekwy كورة لايف ماتش الزمالك بدون تقطيع يوتيوب يلا كورة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

zamaleK DaY مشاهدة مباراة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر (Confederation) يلا شوت مباراة تابع الزمالك بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان بين سبورت, بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان بدون تقطيع لنا موعد اليوم الأحد 19-5-2019 مع مباراة الزمالك ونادي نهضة بركان في منافسات الجولة النهائية من كأس الكونفدرالية الأفريقية، بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان كووورة الزمالك ونهضة بركان – kooora ويقام اللقاء من خلال الملعب البلدي لبركان، في مباراة قوية يحاول فيها كل فريق من الفرق أن يحصل على بطولة قوية منذ بدايتها وإلى أن وصلا معًا إلى نهايتها بث مباشر , أس الاتحاد الإفريقي , الكونفدرالية , البطولة الإفريقية,elzamalek,cup 2019,confederation cup 2019confederation,cup ,zamalek,renaissance berkane بث مباشر الزمالك ونهضة بركان.

نجح فريق برشلونة في تحقيق لقب بطولة الدوري الإسباني لموسم 2018/2019، وذلك بعدما تفوق على منافسيه في حصد البطولة، وانهى الليجا برصيد 87 نقطة في صدارة الترتيب، وبفارق 11 نقطة عن أتليتكو مدريد صاحب المركز الثاني.

وتعادل البارسا مع فريق إيبار اليوم بنتيجة هدفين مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من عمر الليجا.

ويأتي ترتيب الدوري الإسباني النهائي كالتالي :-

1- برشلونة 87 نقطة.

2- أتليتكو مدريد 76 نقطة.

3- ريال مدريد 68 نقطة.

4- فالنسيا 61 نقطة.

5- خيتافي 59 نقطة.

6- إشبيلية 59 نقطة.

7- إسبانيول 53 نقطة.

8- أتليتك بلباو 53 نقطة.

Advertisements

9- ريال سوسيداد 50 نقطة.

10- ريال بيتيس 50 نقطة.

11- الافيس 50 نقطة.

12- إيبار 47 نقطة.

13- ليجانيس 45 نقطة.

14- فياريال 44 نقطة.

15- ليفانتي 44 نقطة.

16- سيلتا فيجو 41 نقطة.

17- بلد الوليد 41 نقطة.

18- جيرونا 37 نقطة.

19- هويسكا 33 نقطة.

20- رايو فاليكانو 32 نقطة.