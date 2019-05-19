اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD المفتوحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD المفتوحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD المفتوحة

طلب حازم إمام، لاعب الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، من لاعبي الزمالك التركيز والحرص خلال مواجهة نهضة بركان المغربي والقتال للخروج بشباك نظيفة. ويحل الزمالك اليوم الأحد، ضيفًا على نهضة بركان المغربي، على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD المفتوحة

وقال قائد الزمالك السابق في تصريحات مصورة لموقعه الرسمي، أنه لديه ثقة كبيرة في لاعبي الفريق الأبيض للمحافظة على حظوظه في الفوز باللقب. وتابع "الزمالك مطالب بعدم استقبال أي أهداف حتى لو لم يسجل، وفي أسوأ الظروف لا يجب أن يتلقى أكثر من هدف واحد حتي يستطيع التعويض"، محذرًا من تكرار سيناريو 2016 أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD المفتوحة