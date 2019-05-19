اونلاين | رابط كورة لايف ZaMaLeK NoW مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر اليوم (تغطية مباشرة) beIN SPORTS HD المفتوحة

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تعادل فريق برشلونة مع فريق إيبار بنتيجة هدفين مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

ونجح الأرجنتيني ليونيل ميسي في تسجيل هدفين برشلونة خلال المباراة، وانهى صدارة ترتيب هدافي الليجا برصيد 36 هدف بعد إنتهاء البطولة.

ويأتي ترتيب هدافي الليجا الإسبانية هذا الموسم :-

1- ليونيل ميسي 36 هدف.

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2- كريم بنزيما 21 هدف.

3- لويس سواريز 21 هدف.

4- ياجو اسباس 20 هدف.

5- كريستيان ستواني 19 هدف.

ويتصدر ليونيل ميسي ترتيب هدافي الدوريات الأوروبية، وبفارق 4 اهداف عن كيلين مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ويقترب من حسم لقب الحذاء الذهبي هذا الموسم.