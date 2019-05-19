اونلاين | كورة أون لاين - مشاهدة مباراة الزمالك zamalek اليوم بث مباشر.. رابط مباراة الزمالك ونهضة بركان الآن Hd

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يدرس السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، تواجد عماد السيد حارس مرمى الفريق، على مقاعد البدلاء أمام نهضة بركان المغربى، المقرر لها فى الثانية عشر بعد منتصف الليل، على ملعب البلدى ببركان، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

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وعلى الرغم من عدم جاهزية عماد السيد لحراسة عرين الزمالك فى مواجهة نهضة بركان، نظرًا لتعرضه للإصابة بكسر فى أحد أصابع اليد خلال مشاركته أمام الداخلية بالدورى، إلا أن جروس يرغب فى مناورة نهضة بركان، بتواجد الحارس على مقاعد البدلاء، ورفع الروح المعنوية لعمر صلاح الذى سيحرس عرين الأبيض.

ويحرس عمر صلاح صاحب الـ21 عامًا، مرمى الزمالك أمام نهضة بركان المغربى، وذلك بعد إيقاف محمود جنش للطرد أمام النجم الساحلى فى نصف النهائى، وتعرض عماد السيد للإصابة بكسر فى أحد أصابع يده خلال المشاركة أمام الداخلية، فى الدورى.