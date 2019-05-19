اونلاين | رابط beIN Match مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كورة لايف رابط مباراة الزمالك بث حي يتوتيوب الزمالك KoRa LIVE

وجه شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي، رسالة دعم للصاعد عمر صلاح حارس مرمى الزمالك قبل اللقاء المرتقب الذي يخوضه أصحاب الرداء الأبيض مساء اليوم الأحد، في ضيافة نهضة بركان المغربي بجولة الذهاب للدور النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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وكتب إكرامي عبر حسابه بموقع "تويتر": "كل الدعم للحارس عمر صلاح في مباراة اليوم.. بالتوفيق يا بطل".

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ويحمي عمر صلاح عرين الزمالك في ظل إيقاف محمود عبد الرحيم "جنش" الحارس الأساسي لطرده في لقاء النجم الساحلي التونسي في إياب نصف نهائي البطولة والذي تعادل خلاله الزمالك مع الفريق التونسي سلبيًا.

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وتعرض عماد السيد حارس المرمى البديل لإصابة بكسر في إصبع اليد خلال لقاء الداخلية ببطولة الدوري المصري.رابط beIN Match مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كورة لايف رابط مباراة الزمالك بث حي يتوتيوب الزمالك KoRa LIVE