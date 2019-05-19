اونلاين | رابط yallakora مشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر كوره لايف تابع مباراة الزمالك الآن Free يلا كورة رابط الزمالك

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في نفس السياق، اختار عدد من نهضة بركان الإفطار الجماعي في الساحات والميادين القريبة من مسرح مواجهة النهائي، تفاديا للازدحام الشديد الذي تشهده المدينة بعد ساعات الإفطار.

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وبجانب جماهير النادي تواجدت الفرق الموسيقية والفولكلورية التي ترمز لترات مدينة بركان لتكون حاضرة بالملعب الذي سيشهد تواجد رئيس الاتحاد الأفريقي أحمد أحمد وعدد من الضيوف الآخرين.

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كما تواجد بعض من أفراد الجالية المصرية وأنصار الزمالك في ضيافة الجماهير البركانية وسط ترحيب كبير، يضاف لحفاوة الاستقبال التي خص بها النادي المغربي ضيفه المصري فور وصوله لمطار وجدة.

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ويلعب نهضة بركان أول مباراة نهائية في المنافسة الأفريقية، كما يشارك للمرة الثالثة في تاريخه بالمسابقة.



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