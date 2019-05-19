اونلاين | رابط زمالك تي في ممشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر zamaLeK Tv كورة لايف ماتش الزمالك بدون تقطيع يوتيوب

نفذت تذاكر مباراة نهضة بركان المغربي، وضيفه الزمالك، في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية، التي تقام مساء اليوم الأحد، بالملعب البلدي ببركان.

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وستجرى المواجهة التاريخية للفريق البركاني، بحضور جماهيري كامل العدد، إذ حاولت باقي جماهير الفريق إيجاد تذاكر للمباراة لكن دون جدوى.