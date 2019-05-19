الكاميرا ترصد بيب جوارديولا في لقطات غريبة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رصدت الكاميرات الإسباني بيب جواريديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، في لقطة غريبة لكثير من مشجعي كرة القدم، خاصة وأنها جاءت خلال احتفالات الفريق بالتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي.

جوارديولا ظهر في خضم احتفالات لاعبي وجماهير مانشستر سيتي، إثر التتويج بكاس الاتحاد الإنجليزي، في مشهد غريب، حيث كان متجهم الوجه ويعطي تعليماته للاعب الفريق رحسم ستيرلينج، بعد انتهاء المباراة والفوز بالكأس.

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مانشستر سيتي كان قد فاز على واتفورد بسداسية نظيفة، ليضيف الفريق لقب كأس إنجلترا إلى لقبي الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة في موسم تاريخي.

وخلال مراسم الاحتفال أظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، لجوارديولا يلقي محاضرة على لاعبه رحيم ستيرلنغ ويشرح له أحد الأخطاء، التي وقع فيها خلال المباراة، التي نجح فيها ستيرلينج في تسجيل ثلاثة أهداف “هاتريك”.

كثيرون من جماهير مانشستر سيتي، وأندية أخرى، اعتبروا أن هذه اللقطات، تظهر ميزة المدرب الإسباني، الذي لم يهتم بالاحتفالات ومراسم التتويج، بقدر اهتمامه بالفنيات وشرح الأخطاء للاعبيه حتى في ظل نشوة الانتصار.