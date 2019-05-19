انت الان تتابع تفاصيل خبر برشلونة يختتم "الليغا" بتعادل أمام إيبار والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 19 مايو 2019 09:51 مساءً - اختتم برشلونة بطل الدوري الإسباني، اليوم الأحد، هذا الموسم مشواره بتعادل خارج ملعبه أمام إيبار بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الـ38 من "الليغا".

وتقدم أصحاب الأرض بهدف مارك كوكورييا بالدقيقة 20، ثم رد ليونيل ميسي بثنائية بالدقيقتين 31 و32، وعادل بابلو دي بلاسيس الكفة بهدف ثان لإيبار بالدقيقة 45.

ولعب الفريقان بخطة واحدة 4-4-2 إلا أن الأفضلية والخطورة كانت لإيبار الذي هدد مرمى برشلونة بأكثر من محاولة لرأسي الحربة تشارليز وسيرجي إينريش.

وبذلك التعادل رفع برشلونة رصيده إلى 87 نقطة في الصدارة، بينما بقي إيبار في المركز الثاني عشر برصيد 47 نقطة.