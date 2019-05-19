انت الان تتابع تفاصيل خبر ريال مدريد ينهي موسمه الكارثي بهزيمة قاسية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 19 مايو 2019 09:51 مساءً - تلقى ريال مدريد خسارة قاسية من ضيفه ريال بيتيس بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لمسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وبهذه الهزيمة أنهى ريال مدريد أحد أسوأ مواسمه على الإطلاق في(الليغا) بهزيمة جديدة وعلى ملعبه ووسط جماهيره، ليصل عدد المباريات التي خسرها الملكي إلى 12 مباراة هذا الموسم.

وأحرز هدفي ريال بيتيس لورينزو مورن، وخيسي رودريغيز، في الدقيقتين 61 و75 من زمن المباراة.

وبهذه الهزيمة تجمد رصيد ريال مدريد عند 68 نقطة في المركز الثالث، فيما ارتقى ريال بيتيس للمركز العاشر برصيد 50 نقطة.