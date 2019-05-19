انت الان تتابع شريف إكرامي يدعم عمر صلاح قبل نهائي الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٥:٢٥ م

شريف إكرامي

وجه شريف إكرامي حارس مرمى فريق الأهلي، ومنتخب مصر، رسالة دعم إلى الحارس الصاعد عمر صلاح، الذي يحمى عرين الزمالك، خلال المواجهة المرتقبة أمام نظيره نهضة بركان المغربي، في المباراة المصيرية المقرر لها في تمام الساعة الثانية عشرة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات ذهاب دور نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، على ملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، في ظل إيقاف محمود عبد الرحيم "جنش" الحارس الأساسي، بعد طرده في لقاء النجم الساحلي التونسي في إياب نصف نهائي المسابقة، وإصابة عماد السيد، الحارس البديل خلال لقاء الداخلية ببطولة الدوري.

ونشر إكرامي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا: "كل الدعم للحارس عمر صلاح في مباراة اليوم.. بالتوفيق يا بطل". ويبحث الزمالك، خلال مباراة اليوم عن تحقيق نتيجة إيجابية، قبل خوض النهائي على ملعبه ووسط جماهيره الأحد المقبل، لكتابة تاريخ جديد له في القارة الإفريقية، بعد الأهلي الذي

Advertisements